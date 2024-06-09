رسوب معظم طلبة القانون بآسفي وهيئة تدخل على الخط

دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط رسوب 500 طالب وطالبة، بنسبة 85%، يتابعون دراستهم في القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي.

الفرع المحلي بآسفي للجمعية أعلاه أصدر بيانا عبر فيه عن قلقه “الشديد”، مردفا أن ما تشهده الكلية يعد “أزمة تعليمية غير مسبوقة تتمثل في خروقات وسوء تسيير كبيرين”.

وسجلت الجمعية الحقوقية الحيرة والقلق بين الطلاب وأولياء أمورهم بعد أن منحت نقطا متدنية لأكثر من 500 طالب، ما أدى إلى رسوب معظمهم.

واعتبر البيان المذكور، النتائج “مفاجئة، وجاءت في وقت حساس، يستعد فيه الطلاب للتخرج، مما يضع مستقبلهم الأكاديمي والمهني في مهب الريح”.

وقال المصدر أن “إدارة الكلية لم تتدخل”، مطالبين من وزارة التعليم العالي والابتكار التدخل واتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة لتجاوز ما سموه بـ”سوء التسيير والعشواءية التي تطبع سير عمل الكلية