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وزارة الحج والعمرة تكشف سبب إلغاء العديد من تصاريح حجاج الداخل

2024-06-09 / 09:21
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كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن سبب إلغاء العديد من تصاريح حجاج الداخل، مع اقتراب موسم الحج من بدايته.

وقالت الوزارة، السبت، إن غالبية حجاج الداخل حصلوا على التطعيمات اللازمة، وأصدرت تنويها “لبقية حجاج موسم حج 1445هـ للمسارعة بالحصول على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية، تفاديا لإلغاء تصاريحهم”.

وأوضحت “استوفى 90% من حجاج الداخل الاشتراطات الصحية الوقائية المتعلقة بتلقي اللقاحات اللازمة”.

وأضافت “امتنع عدد محدود من حجاج الداخل عن تلقي اللقاح، مما أدى لإلغاء تصاريح الحج الخاصة بهم”.

2024-06-09 / 09:21
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