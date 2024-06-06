جثة اسباني داخل سيارة ضواحي طنجة تستنفر الدرك

هبة بريس – مكتب طنجة

عثر أمس الأربعاء على جثة شخص من جنسية اسبانية ، داخل سيارة متوقفة على مستوى منطقة اجزناية ضواحي طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فالأمر يتعلق بشخص في الستينات من العمر عثر عليه جثة هامدة داخل سيارة متوقفة بمنطقة اجزناية حيث جرى ربط الاتصال بالدرك الملكي الذي استنفر عناصره الى عين المكان .

وقد تم نقل الجثة الى مستودع الأموات بطنجة قصد اخضاعها للتشريح الطبي تحت اشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد أسباب الوفاة ، في وقت فتحت فيه عناصر الدرك تحقيقا في الواقعة .