إستئنافية مراكش تتابع ” محام ” بتهمة ” السمسرة ” في المحاكم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية محامي متابع في حالة سراح ، ومتهم ب ” السمسرة ” في المحاكم إلى غاية يوم 11 يونيو الجاري .

وسبق لحكم ايتدائي ضد المحامي، قد أدانه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، صادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بعد تورطه في علاقة مع سمسار معتقل في نفس القضية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تورط المحامي في هذا الملف كان عرضيا، والشخص المتهم بالسمسرة كان يوهم ضحاياه بقدرته على التوسط لحل مشاكلهم أمام القضاء مقابل مبالغ مالية، وتم اعتقاله بعد كمين نصب له في مقهى مشهور، وحين حضرت الشرطة لاعتقاله، تصادف ذلك مع مرور المحامي الذي تدخل مدعيا أن الوسيط يعمل معه، طالبا عدم اعتقاله، ما أدى إلى متابعتهما معا.

ويمثل المحامي المتابع عدة محامين، ولكن معظمهم غابوا عن الجلسة التي عقدت في محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء الماضي.