حريق فاس .. 4 وفيات و25 مصاب في حصيلة أولية

أتى حريق شب قبل لحظات من مساء اليوم الأربعاء بقيسارية الأندلس بباب فتوح بمدينة فاس، على محتويات عدد من المحلات التجارية ٬ مسفرا عن تسجيل 4 وفيات و25 إصابة، ومسببا خسائر مادية جسيمة٬ وفق ما عاينته هبة بريس .

مصدر مسؤول أكد ل ” هبة بريس” أن الحريق سببه نيران إندلعت من محل للسدور، لينتقل إلى المحلات التجارية المجاورة له مخلفا وراءه أرواح وخسائر فادحة .

هدا وفور علمهم بالحادث حلت إلى عين المكان مختلف السلطات المحلية والامنية إلى عين المكان للقيام بالمتعين ونقل جثت الضحايا صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني والمصابين للمستعجلات في حالة خطيرة قصد العلاج.