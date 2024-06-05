حريق فاس .. 4 وفيات و25 مصاب في حصيلة أولية
أتى حريق شب قبل لحظات من مساء اليوم الأربعاء بقيسارية الأندلس بباب فتوح بمدينة فاس، على محتويات عدد من المحلات التجارية ٬ مسفرا عن تسجيل 4 وفيات و25 إصابة، ومسببا خسائر مادية جسيمة٬ وفق ما عاينته هبة بريس .
مصدر مسؤول أكد ل ” هبة بريس” أن الحريق سببه نيران إندلعت من محل للسدور، لينتقل إلى المحلات التجارية المجاورة له مخلفا وراءه أرواح وخسائر فادحة .
هدا وفور علمهم بالحادث حلت إلى عين المكان مختلف السلطات المحلية والامنية إلى عين المكان للقيام بالمتعين ونقل جثت الضحايا صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني والمصابين للمستعجلات في حالة خطيرة قصد العلاج.
7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم الطف بنا..
السلامة للجميع يارب..
نتمنى الرحمة والمغفرة للسيدتين وأن يشفي الجرحى ..
على الشرطة فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الحريق..
نتمنى أن لا يكون بفعل فاعل ..
نسال الله اارحمة للمتوفين و الشفاء للمصابين
نسال الله لهم الرحمة و للمصابين نتمنى الشفاء العاجل