المنصوري: الدولة كتعطي 2500 درهم لمتضرري الزلزال والبعض اختار البقاء فالخيام”
هبة بريس – الرباط
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه بتعلميات من الملك محمد السادس، يتم صرف منحة شهرية قدرها 2500 درهما لفائدة المتضررين من زلزال الحوز.
وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “هاد الأسر من حقها تكري بهاد المبلغ، والكرا موجود فالمنطقة، لكن كاين ختار يبقى فالخيام”.
وأضافت الهزبرة أن المغرب نجح قي عملية تدبير هذه الفاجعة بشهادة من عدد من المخبراء الدوليين، مشددا على مواصلة العمل لتجاوزها.
وشددت الوزيرة، على أن عملية بناء واعمار المناطق المتضررة من الزلزال تأخرت بسبب قلة الموارد البشرية واليد العاملة.
4 تعليقات
Franchement c’est du bla bla je suis de la région d’alhaouz amizmiz exactement et je connais pleins de familles ils ont rien eu sachant qu’ils ont des maisons invivable
اذا رجعنا الى صور و فيديوهات فاجعة الزلزال فان هذا الأخير أتى على كل المباني او اغلبها فاين يمكن للناس ان تكتري ب 2500 درهم؟؟
اتعنين بمراكش ؟؟ ثم ان جلالة الملك شدد على احترام خصوصية اهل المنطقة..فهل انتم كحكومة في حل عن هذه التوصيات؟؟ الناس ببساطتهم لا يرحلون عن أرضهم و لا ماشيتهم و لا حتى عن مقابر من رحلوا!! و هذا يسمى الوفاء!!
فاحتراما لماساة هذه العينة النبيلة من هذا الشعب لا تمنوا عليهم بالعطاء!! و لا باختلاق وقائع هي غير ما في الواقع و احترموا ذكاء المواطن فالفضاء الازرق كفيل بضحد الاختلاقات!!
حلول ترقيعية وفاشلة من مساعدات مادية شبه منعدمة التخبط والعشوائية في معالجة هذا الملف الشائك .كان الكل يتفاءل خيرا اثناء وبعد الفاجعة الا الكل أصيب بالإحباط عندما سمعنا بالاقتراحات المشكوك في تطبيقها من مساعدات واعادة الإعمار بدعم اعادة بناء المنازل المنهارة كليًا أو جزئيًا كل هذه الحلول يصعب تطبيقها في أرض الواقع. ناهيك عن مصير البنيات التحتية من الصرف الصحي والماء والكهرباء والأزقة والطرقات الى غير ذلك . فالدولة تتوفر عن آلية مختصة في الإعمار وإعادة الإعمار آلا وهي مؤسسة العمران التي تتوفر على جميع الوسائل من أطر مختصة وآليات ….
اليد العاملة كتشد 2500dh اوتخدم مزال