المنصوري: الدولة كتعطي 2500 درهم لمتضرري الزلزال والبعض اختار البقاء فالخيام”

هبة بريس – الرباط

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه بتعلميات من الملك محمد السادس، يتم صرف منحة شهرية قدرها 2500 درهما لفائدة المتضررين من زلزال الحوز.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “هاد الأسر من حقها تكري بهاد المبلغ، والكرا موجود فالمنطقة، لكن كاين ختار يبقى فالخيام”.

وأضافت الهزبرة أن المغرب نجح قي عملية تدبير هذه الفاجعة بشهادة من عدد من المخبراء الدوليين، مشددا على مواصلة العمل لتجاوزها.

وشددت الوزيرة، على أن عملية بناء واعمار المناطق المتضررة من الزلزال تأخرت بسبب قلة الموارد البشرية واليد العاملة.