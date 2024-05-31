أولى ضحايا “عقد الزواج”.. سقوط صاحبة فندق في قبضة أمن سيدي قاسم

2024-05-31 / 14:04
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مباشرة بعد الجدل الذي واكب الغاء العمل ” بعقد الزواج ” في الولوج إلى الفنادق، سقطت صاحبة فندق باقليم سيدي قاسم، ضحية هذا الإجراء ” الشفهيّ”‬ بعدما حولت مؤسستها من إيواء النزلاء إلى ممارسة الدعارة .

وكشفت مصادر عليمة ، ان المصالح الامنية بعد مداهمة الوحدة الفندقية تم ضبط ممارسين للجنس واعتقالهم .

و أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بإيداع صاحبة فندق، رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن المدينة، بعدما كيف لها المتابعة إلى جرائم “عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص لذلك، وإعداد وكر للدعارة .

2024-05-31 / 14:04
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