من جنسيات مختلفة.. 28 مستخدما كانوا على متن الباخرة الاثيوبية

هبة بريس من الجرف الأصفر

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة اثر انفجار داخل غرفة محركات باخرة اثيوبية.

وحسب مصدر هبة بريس، فالانفجار وقع بشكل مفاجئ، داخل غرفة محركات الباخرة الاثيوبية المتواجدة على بعد أميال من ميناء الجرف الأصفر بالجديدة.

وأضاف ذات المصدر، أن الباخرة كان على متنها 28 مستخدما من جنسيات مختلفة، مشيرا الى أنه تنقل جثت القتلى الى مستودع الأموات بمستشفى الجديدة، فيما نقل المصابون لتلقي العلاجات اللازنة داخل مصحة خاصة.