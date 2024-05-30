سوري الجنسية.. مستشفى الجديدة يستقبل جثة أول قتلى انفجار الباخرة الاثيوبية
هبة بريس من الجرف الأصفر
استقبل مستشفى الجديدة، قبل قليل، جثة أول ضحايا انفجار داخل باخرة اثيوبية بسواحل الجرف الأصفر.
وحسب مصدر مطلع، فيتعلق الأمر، بمستخدم داخل الباخرة من جنسية سورية.
وأضاف ذات المصدر، أن الهالك توفي نتيجة إصابته بحروق خطيرة، مشيرا الى أنه تم نقل باقي المصابين الى مصحة خاصة بالمدينة.
15 تعليقات
ربي يرحمو ويجعل مثواه الجنه يارب
اللهم اغفر له وارحمه واجعله من أهل الجنة
إن لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربي يرحمو ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب
ربي يرحمو ويغفر له ويصبر اهله و يسكنه الجنة
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و الهم ذويه الصبر و السلوان
ربي يرحمو إن شاءالله
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
ربي يرحمو ويوسع عليه
ربي يرحموا ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
ان الله و انا اليه راجعون ربي يرحمو و يوسع عليه و يلهم ذويه الصبر و السلوان
ان لله وان اليه راجعون ربي يرحمه برحمته الواسعة ويصبر اهله
لا حول ولا قوة الا بي الله ربي يرحموا ويجعل من اهل الجنة
ربي يرحمو ان شاء الله
ربي يرحمو و يوسع عليه ان شااااء الله
ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة