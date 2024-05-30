سوري الجنسية.. مستشفى الجديدة يستقبل جثة أول قتلى انفجار الباخرة الاثيوبية

هبة بريس من الجرف الأصفر

استقبل مستشفى الجديدة، قبل قليل، جثة أول ضحايا انفجار داخل باخرة اثيوبية بسواحل الجرف الأصفر.

وحسب مصدر مطلع، فيتعلق الأمر، بمستخدم داخل الباخرة من جنسية سورية.

وأضاف ذات المصدر، أن الهالك توفي نتيجة إصابته بحروق خطيرة، مشيرا الى أنه تم نقل باقي المصابين الى مصحة خاصة بالمدينة.