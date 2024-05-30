انفجار داخل باخرة بميناء الجرف الأصفر.. السلطات تستعين بـ”هيليكوبتر” لإنقاذ المصابين

2024-05-30 / 15:39
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هبة بريس من الجرف الأصفر

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة اثر انفجار داخل غرفة محركات باخرة اثيوبية.

وحسب مصدر هبة بريس، فالانفجار وقع بشكل مفاجئ، داخل غرفة محركات الباخرة الاثيوبية المتواجدة على بعد أميال من ميناء الجرف الأصفر بالجديدة.

واستعانت السلطات بطائرة هيليكوبتر لإنقاذ المصابين داخل الباخرة الاثيوبية، كما عبأت عددا من سيارات الاسعاف لنقلهم لتلقي العلاجات اللازمة.

2024-05-30 / 15:39
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