وكالة الأنباء السلوفينية تجدد فضح كذب الديبلوماسية الجزائرية

ادريس دحني

يبدو أن الجزائر لا تملك ذرة حياء دبلوماسي، رغم توالي السقطات وتوالي افتضاح الافتراءات، يصر المسؤولون في الجارة الشرقية على نهج سياسة التزوير وتحريف الحقائق، وهذا ما وقع -من جديد- بعد اختلاق تصريحات مؤيدة للبوليساريو نسبت لرئيس الوزراء السلوفيني.

سقطت ديبلوماسية جديدة، دفعت وكالة الأنباء السلوفينية الرسمية لنفي مزاعم الآلة الإعلامية الجزائرية، حيث اتهمتها بالتزوير في ترجمة خطاب رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب بالجزائر العاصمة. وأكدت أنه لم يتم طرح موضوع الصحراء ولو مرة واحدة خلال خطاب رئيس الوزراء السلوفيني.

التكذيب السلوفيني، جاء بعدما أوردت قنوات التلفاز الجزائري ترجمة كاذبة لتصريح غلوب ووفقا لوكالة الأنباء السلوفينية، رغم أنه لم يتم طرح موضوع الصحراء ولو مرة واحدة خلال خطاب رئيس الوزراء السلوفيني.

سقطت جديدة تضاف لسقطات سابقة لإعلام الكابرانات والذي يتحرك وفق إملاءات النظام العسكري المهترئ، والذي لا يتوانى في اختلاق الأكاذيب لتحقيق انتصارات دبلوماسية وهمية، بعدما عجزت الجارة الشرقية عن تحقيقها على أرض الواقع.