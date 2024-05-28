بعد توقف لأكثر من 12 عاماً.. انطلاق أول رحلة تقل حجاجاً من دمشق إلى جدة

انطلقت فجر الثلاثاء، طائرة تابعة للخطوط السورية تقل حجاجاً من دمشق إلى جدة، وذلك لأول مرة منذ 12 عاماً، وفق ما أفاد مسؤول حكومي.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل السورية، سليمان خليل، لوكالة فرانس برس: “انطلقت فجر الثلاثاء رحلة على متنها 270 راكباً بعد توقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012”.

وأوضح أن “القرار الحالي بتسيير رحلات يتعلق بفترة الحج فقط، في حين أن القرار بتشغيل منتظم للخطوط السورية باتجاه المطارات السعودية لم يُتخذ بعد”.

وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012، احتجاجاً على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت عام 2011، وذلك قبل أن تتحول إلى نزاع مدمر