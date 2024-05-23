نقل مصاب إلى مستشفى بني انصار بعد اصطدام شاحنة بأحد المباني

2024-05-23 / 21:42
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هبة بريس : وجدة

وقعت زوال اليوم الخميس 23 ماي الجاري، حادثة سير خطيرة بحي أولاد العربي بجماعة بني انصار التابعة ترابيا لإقليم الناضور.

الحادثة تسببت فيها شاحنة تابعة لاحدى شركات الزيوت، و التي لم يتمكن سائقها من السيطرة عليها، حيث اصطدمت بواجهة أحد المنازل المتواجدة في ذات الحي( فوق صهريج المياه ) المتواجد بين اولاد عيسى و أولاد العربي ببني انصار .

هذا وتسببت الحادثة، في جروح لدى سائق الشاحنة الذي نقل الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما أصيبت واجهة المنزل بخسائر مادية مهمة.

2024-05-23 / 21:42
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