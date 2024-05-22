تمارة.. شبان ينقذون طفلين من حريق مهول ونشطاء يشيدون ببطولتهم

هبة بريس – الرباط

في مشهد بطولي، تمكن شبان من إنقاذ طفلين من حريق مهول اندلع داخل منزلهم بمدينة تمارة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لإقدام شبان على إنقاذ طفلين من داخل منزل شب به حريق كبير.

ونجح الشبان الذين صعدوا للسطح في إخراج الطفلين من شرفة المنزل والتأكد من سلامتهما.

وأشاد النشطاء، بنجاح الشبان في انقاذ الطفلين من داخل النيران، قيل وصول عناصر الوقاية المدنية.