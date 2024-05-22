الزمالك المصري يوجه الشكر لياسين البحيري على تصرفه تجاه “دونغا”

2024-05-22 / 00:12
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وجه نادي الزمالك المصري الشكر للاعب ياسين لبحيري، متوسط ميدان نهضة بركان بعد سلوكه النبيل تجاه اللاعب “دونغا” في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ونشر الزمالك بيانا رسميا جاء فيه: “يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة حسين لبيب، التصرف الرائع الذي قام به ياسين لبحيري، لاعب نهضة بركان، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونغا، لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال المباراة”.

وأضاف: “يتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب، على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين لبحيري في مسيرته بكرة القدم”.

يشار إلى أن مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية عرفت فوز الزمالك بهدف دون رد، ما منح اللقب للفريق المصري الذي كان قد خسر الذهاب بهدفين لواحد في بركان.

2024-05-22 / 00:12
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