خط جديد aerobus يربط وسط الدار البيضاء بمطار محمد الخامس الدولي

2024-05-20 / 10:35
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في إطار تحسين النقل و التنقل بالدار البيضاء و محيطها، و في ظل المشاريع الكبرى و الأوراش المفتوحة التي دخلتها بلادنا، و استعدادا لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى، تقرر إحداث خط جديد aerobus يربط وسط مدينة الدار البيضاء بمطار محمد الخامس الدولي.

و سيصبح بإمكان المسافرين القادمين و المغادرين من مطار محمد الخامس الوصول لمدينة الدار البيضاء بسهولة، باستعمال مختلف وسائل النقل المتوفرة سلفا كالقطار من وسط المطار أو سيارات الأجرة المتواجدة قبالة البوابة الرئيسية، و كذا حافلات aerobus التي ستدخل الخدمة في قادم الأيام.

و صادق مجلس مدينة الدار البيضاء على اعتماد حافلات جديدة من الطراز الحديث، خاصة بمطار محمد الخامس، ستؤمن نقل المسافرين من و إلى وسط مدينة الدار البيضاء و مطار محمد الخامس.

و ستكون البداية وفق معطيات خاصة، بأربع حافلات، تنطلق كل نصف ساعة، بين المطار و وسط المدينة، و لم يحدد سعرها بعد، غير أنه يتوقع أن تكون في حدود 40 إلى 50 درهم، باعتبارها أنها ستكون مزودة بمختلف وسائل الراحة مثل الانترنيت.

و قد حدد القائمون على تدبير حافلات aerobus مسارا دقيقيا ينطلق من وسط مدينة الدار البيضاء و بالضبط قبالة محطة القطار الدار البيضاء الميناء، و يمر بعدد منا النقاط الحيوية و الأماكن السياحية و مراكز تجمعات الفنادق كساحة الأمم المتحدة و حديقة الجامعة العربية و القطب المالي للدار البيضاء و كازانيرشور و غيرهم.

و سيكون خط aerobus المحدث مرتبطا بشبكات النقل الأخرى كالترامواي و الباصواي و محطات القطار، ليسهل عملية تنقل الركاب بسلاسة إلى باقي مناطق الدار البيضاء، و ذلك في إطار سياسة جعل كل المدينة مرتبطة فيما بينها بشبكة مواصلات عالية الجودة.

*الصورة من الأرشيف

2024-05-20 / 10:35
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