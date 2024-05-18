تأجيل محاكمة صاحب أغنية “شر زيد كبي هواي” شقيق صاحب أغنية ” شر كبي أتاي” المعتقل

تعذر على غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، مناقشة ملف صاحب أغنية “شر زيد كبي هواي” في ثاني جلسة لمحاكمته في حالة اعتقال بعد أسبوعين من إدانة شقيقه وزميله صاحبا أغنية “شر كبي أتاي” بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما، كحكم استأنف ولم يعين بعد استئنافيا.

وانتصب محامي حقوقي للدفاع عن المتهم المودع في سجن بوركايز، والتمس مهلة للاطلاع على الملف قبل إمهاله أسبوعا وتعيين يوم 23 ماي الجاري، تاريخا لثالث جلسة لمحاكمة المتهم المعتقل في السابع من الشهر نفسه قبل إحالته على النيابة العامة بعد يومين من ذلك.

وتابعت النيابة العامة صاحب أغنية “شر زيد كبي هواي” بتهم “إهانة هيئة منظمة قانونا والإساءة إلى مؤسسة دستورية”، بعدما أخرجها للوجود ونشرها تزامنا مع اعتقال شقيقه وصديقه والشروع في محاكمتهما بسبب الضجة التي خلفتها تلك الأغنية وردود الفعل حولها، قبل الحكم عليهما.

وأعلن مصطفى لخصم البطل العالمي السابق في رياضة الكيغ بوكسينغ ورئيس جماعة إيموزار كندر بصفرو، انتداب محاميه عمر الحلاوي المحامي بهيئة المحامين بفاس، للدفاع عن صاحبي أغنية “شر كبي أتاي” في المرحلة الاستئنافية بعدما تعاطف معهما في خرجات إعلامية متتالية.