سلطات البيضاء تشرع في الإعداد لتحويل درب عمر و إنشاء منطقة لوجيستيكية بمديونة

2024-05-16 / 20:06
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن قرار تحويل درب عمر بشكل نهائي لا رجعة فيه من سلطات الدار البيضاء التي باتت تنتظر فقط المصادقة على القرار للشروع الرسمي في العملية.

و شرعت منذ فترة سلطات الدار البيضاء في الإجراءات القانونية و الإدارية و التقنية لتحويل قطعة أرضية بضواحي مديونة لتكون منطقة لوجيستيكية و نقطة إمداد و توزيع تابعة لسوق درب عمر.

و حسب ما أكده مسؤول مجلس مدينة الدار البيضاء فلن يتم إغلاق محلات درب عمر بصفة نهائية، بل سيتم السماح لها بالاستمرار في أنشطتها كنقط بيع، لكن سيتم منع دخول و ركن الشاحنات أمامها.

و موازاة مع ذلك، سيتم إنشاء منصة لوجيستيكية بمديونة ستخصص لأصحاب المحلات فب درب عمر، و ستكون بمثابة نقاط لتخزين السلع و توزيعها، حيث أن البائع سيتلقى الطلبات في سوق درب عمر و سيوزعها انطلاقا من منصة مديونة دون اضطرار الشاحنات للدخول لوسط الدار البيضاء.

و شدد مسؤولو مجلس مدينة الدار البيضاء على أن المفاوضات و جلسات الحوار جارية منذ مدة مع كافة المتدخلين و في مقدمته باعة درب عمر الذين اتفقوا معهم مسبقا على الموضوع في شكله العام مع بقاء بعض النقاط التفصلية قيد الدراسة و النقاش.

و سيكون السوق الجديد الذي سيتم إحداثه واحدا من المشاريع التي تراهن عليها سلطات الدار البيضاء للحد من بعض السلوكيات و الممارسات التي كانت بمثابة نقط سوداء في المدينة.

2024-05-16 / 20:06
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