إشهار سلاح وظيفي في وجه سائق يجر شرطي للتحقيق بطنجة

2024-05-16 / 10:33
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هبة بريس – طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة بجدية كبيرة مع شريط فيديو متداول على شبكة الأنترنت، يظهر فيه شرطي مرور يشهر سلاحه الوظيفي في مواجهة أحد مستعملي الطريق، والذي يشتبه في تورطه في عدم الامتثال.

وقد فتحت ولاية أمن طنجة بحثا على خلفية هذا الشريط، لتحديد ظروفه وملابساته، والتحقق من الموجبات القانونية والإجراءات الأمنية التي اضطرت شرطي المرور لإشهار سلاحه الوظيفي.

ويجري حاليا الاستماع للشرطي المعني وللسائق المخالف، بغرض الوقوف على الظروف والخلفيات الحقيقية لهذه القضية.

2024-05-16 / 10:33
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تعليق واحد

  1. أرى أن من حق الشرطي إشهار سلاحه الوظيفي لارغام المخالفين للقانون على الانضباط ،كما في كل دول العالم

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