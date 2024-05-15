تنفيذا لاتفاق سابق بين وزارة بنسعيد و “أديداس”.. إطلاق مجموعة قمصان جديدة بلمسة مغربية

هبة بريس ـ الرباط

أعلن اليوم الأربعاء بالرباط، عن إطلاق مجموعة القمصان الجديدة لشركة أديداس العالمية، تحمل اللمسة المغربية، وذلك تنفيذا لاتفاق سابق بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والشركة الألمانية.

وتأتي هذه الخطوة، تكريما للصناع التقليديين المغاربة، واعترافا بالتراث الثقافي المغربي، في ظل عمليات السطو التي يعرفها بدون حق التراث الثقافي المغربي، حيث قادت مفاوضات مع شركة أديداس لإطلاق مجموعة قمصان بلمسة مغربية، تحمل أسماء مدن مغربية، وتعرف بتاريخ المملكة الفني، مع تكريم خاص للصناع التقليديين حيث ستساهم مجموعة من نساء تعاونيات الصناعة التقليدية في هذا العمل الخاص.

ويعزز “الطرز الرباطي” و”بوشرويط” قمصان أديداس خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم ابتداء من يوم غد طرح قمصان تحمل لوحات تراثية وعمرانية عن المغرب للبيع بمتاجر أديداس بالمغرب على أن تكون هذه العملية التسويقية بباقي متاجر أديداس بالعالم.

تجدر الاشارة إلى أن هذه المجموعة هي نتيجة الإتفاق القانوني الذي توصلت إليه وزارة الثقافة وشركة أديداس وذلك بعد مسار مفاوضات دام لأشهر والذي بموجبه ستستفيد مجموعة من التعاونيات والحرفيين المغاربة من عائدات مالية مقابل مساهمتهم في تصاميم القمصان.