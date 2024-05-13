حادثة سير مروعة بين دراجة نارية وطاكسي تودي بحياة شاب بسطات

هبة بريس_ مكتب سطات

لا يكاد يمر يوم من الأيام هنا بمدينة سطات، إلا واستفاقت الساكنة على أخبار حوادث السير التي غالبا ماتكون الدراجات النارية من صنف C90 طرف رئيسي فيها.

أمس الأحد، كانت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين سطات ومراكش، على موعد مع حادثة سير مميتة ذهب ضحيتها شاب في عمر الزهور في اصطدام قوي بين دراجته وسيارة أجرة من الصنف الكبير.

الشاب وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، نقل على وجه السرعة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، ليتم بعدها ايداع جثته مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بسرية سطات، انتقلت إلى عين المكان للإشراف على نقل الضحية وفتح تحقيق في الواقعة، حيث عملت على تسهيل حركة المرور وتوقيف سائق سيارة الأجرة من الصنف الكبير الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تمهيدا لإحالته على انظار العدالة صباح يوم غد الثلاثاء حسب ما أكدته مصادرنا.