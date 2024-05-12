جماعة تازة..إرغام مستشارة حديثة الولادة لحضور دورة ماي للتصويت.

هبة بريس _ تازة

علمت ” هبة بريس ” من مصدر مطلع ، أن نائب رئيس جماعة تازة ، مارس ضغوطات على مستشارات ومستشارين جماعيين أعضاء المجلس، لإرغامهم على التنقل أول أمس الجمعة إلى مقر الجماعة، للمشاركة في التصويت على نقط جدول أعمال دورة ماي فرضها رئيس الجماعة المسعودي .

وكشفت مصادر “ هبة بريس ”، أن هذه الضغوطات وصلت إلى حد إرغام مستشارة جماعية لحضور الاجتماع لم يمضي على إجرائها لعملية قيصرية للولادة إلا أربعة أيام، وفرض عليها الحضور صباح أول أمس الجمعة إلى مقر الجماعة.

وبهذا الأسلوب ، وضع المستشار نائب الرئيس حليفه وزميله عبدالواحد المسعودي، وعددا كبيرا من المستشارات والمستشارين ورجال السلطة، في حرج كبير، لكون إرغام مستشارة جماعية حضور اجتماع ، يعتبر مسا خطيرا بحقوق المرأة (النفيسة) التي لا زالت لم تسترجع صحتها كأم أولا ثم كمريضة ضاربا عرض الحائط القانون وكل قيم الانسانية واحترام آدمية الناس ومواطنتهم.

وكشفت ذات المصادر، أيضا، قيام نائب رئيس الجماعة ذاته يوم الدورة، بممارسات مشينة واستفزازية تنم عن التدخل في القناعات الشخصية لمستشارات جماعيات بذات المجلس بغمزات وإشارات سلطوية باليد وملامح عبوسة.. اثناء الإعلان عن انسحابهن من اجتماع الدورة احتجاجا على تفرد المسعودي رئيس الجماعة بالتسيير وتهميش الأغلبية.

من جهته أكد مستشار جماعي بمجلس جماعة تازة ، أنه يتاسف لمثل هذه الممارسات التي تصنف ضمن خانة الخروقات، وطالب بمحاسبة ومتابعة المسؤول عنها أدبيا ، ولازال الملف مفتوحا على كل الاحتمالات خاصة بعد الحديث عن عقد دورة استثنائية للجماعة بطلب من الأغلبية الجديدة المكونة من أحزاب التقدم والاشتراكية- الاستقلال- الحركة الشعبية- العدالة والتنمية- الاتحاد الاشتراكي ومستشارة من حزب جبهة القوى الديمقراطية .