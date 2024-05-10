أولاد عياد .. مبيت داخل مقر الجماعة وتمديد للإعتصام

هبة بريس /. خريبكة

مدد موظفو جماعة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح الإعتصام الذي يخوضونه لمدة 72 ساعة أيام 11و 12 و13 ماي 2024 مع المبيت داخل مقر الجماعة طيلة هذه المدة

و أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في بيان إنذاري مشترك أن قرار تمديد الإعتصام جاء بعد إقدام رئيس الجماعة صباح يومه الجمعة على إحضاره لأشخاص غرباء عن الجماعة وفتحه لمكتب شؤون الموظفين من طرف موظف ينتمي الى مصلحة أخرى ولا علاقة له بهذا المكتب وذلك في محاولة يائسة لتمرير الإقتطاع بالقوة في خرق سافر لكل القوانين الإدارية المعمول بها وكأن الجماعة أصبحت ضيعة من ضيعاته الفلاحية يتصرف فيها كما يشاء .

كما وقف البيان على إقحام الرئيس للموظفين الجدد المعينين من طرف وزراة الداخلية كتقنين في كتابة النسخ و عقود الإزدياد التي لا تعتبر من مهامهم كتقنين ولا علاقة لها بتخصصاتهم في تحدي سافر لجميع المراسيم القانونية التي تؤطر عمل التقني والتقني المتخصص في الوظيفة العمومية.

وتقول المكاتب النقابيه إنه أمام هذا الوضع الشاذ الذي تعيشه الجماعة وفي ظل تعنت رئيسها و إغلاق باب الحوار رغم المحاولات الحثيثة من المكاتب النقابية قبل بدأ الإعتصام و رفضه القاطع حتى الآن لأي حوار وعدم تراجعه عن قرارات الاقتطاع واستمراره في الهجوم على الحريات النقابية والحق الدستوري في الإضراب” يدين بشدة هذا السلوك الأرعن الذي أقدم عليه رئيس الجماعة وتحمله المسؤولية الكاملة في ضياع أي وثيقة أو ملف يخص الموظفين من داخل مكتب شؤون الموظفين..”

وتستنكر النقابات السالفة الذكر الصمت المطبق للسلطات الإقليمية على هذه التصرفات الهوجاء لرئيس الجماعة وتحمل المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الجماعة .