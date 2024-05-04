بلدية القصيبة تستفيد من حملة طبية في اختصاصات متعددة

2024-05-04 / 17:36
0

نظمت جمعية اسفارن للصحة والتنمية بشراكة مع جمعية الشفاء قافلة طبية ببلدية القصيبة اقليم بني ملال

الحملة الطبية التي نظمت من طرف جمعية اسفارن للصحة والتنمية يوم 26 و 27ابريل ببلدبة القصيبة اقليم بني ملال لاقت استحسان ساكنة القصيبة التي توافدت إلى مكان الحملة، حيث شملت جل التخصصات من طب الأسنان والطب العام وطب العيون والقلب والشرايين وغيرها.

و مرت الأجواء في أحسن الأحوال سواء من حيث التنظيم أو من حيث جودة الخدمات الطبية المقدمة التي قامت بها الأطر الطبية في كل التخصصات.

وقد عبر السيد احساين عز الدين رئيس جمعية اسفارن للصحة عن سعادته بهذه الحملة الطبية التي اعتبرها واجبا وطنيا.

2024-05-04 / 17:36
0

مقالات ذات صلة

عصابة الفراقشية أمام الوكيل العام بسطات وهذه تفاصيل الإطاحة…

2024-05-04 / 15:01

أكادير : الدرك يحجز كمية من ”الملابس المهربة“

2024-05-04 / 14:00

احتجاز شباب مغاربة بتايلاند يصل البرلمان

2024-05-04 / 09:20

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-05-04 / 09:06

حصيلة “التسمم الجماعي” بمراكش ترتفع إلى 4 وفيات

2024-05-03 / 23:37

المحكمة تدين الدكتور التازي بالحبس 3 سنوات و سيغادر…

2024-05-03 / 23:31

محاولة تهريب شحنة مهمة من المخدرات يدفع سلطات الحسيمة…

2024-05-03 / 22:24

إيداع أنس اليملاحي مستشار وزير العدل السابق سجن تطوان

2024-05-03 / 21:25

استمرار الأشغال في اكبر “قنطرة ” على الطريق السريع…

2024-05-03 / 21:22

رئيس المجلس البلدي لسطات يُعلق العمل بالخزانة البلدية لهذا…

2024-05-03 / 20:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى