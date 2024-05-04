بلدية القصيبة تستفيد من حملة طبية في اختصاصات متعددة

نظمت جمعية اسفارن للصحة والتنمية بشراكة مع جمعية الشفاء قافلة طبية ببلدية القصيبة اقليم بني ملال

الحملة الطبية التي نظمت من طرف جمعية اسفارن للصحة والتنمية يوم 26 و 27ابريل ببلدبة القصيبة اقليم بني ملال لاقت استحسان ساكنة القصيبة التي توافدت إلى مكان الحملة، حيث شملت جل التخصصات من طب الأسنان والطب العام وطب العيون والقلب والشرايين وغيرها.

و مرت الأجواء في أحسن الأحوال سواء من حيث التنظيم أو من حيث جودة الخدمات الطبية المقدمة التي قامت بها الأطر الطبية في كل التخصصات.

وقد عبر السيد احساين عز الدين رئيس جمعية اسفارن للصحة عن سعادته بهذه الحملة الطبية التي اعتبرها واجبا وطنيا.