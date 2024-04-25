إلتف حبل على عنقه.. إنقاذ قرد بغابة كوروكو بالناظور

2024-04-25 / 16:26
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هبة بريس – وجدة

تداول مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي صورا، مفادها رؤية زوار غابة كوروكو بالناضور، لقرد في حالة مزرية بسبب حبل يلتف حول عنقه والذي تسبب له في جروح عميقة.

وعلى إثر هذه الصور، انتقلت لجنة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات مكونة من طبيب بيطري وكل من رؤساء وحدات الحيوانات المتوحشة الناضور، وجدة وتاوريرت ورئيس منطقة القرب الغابوية لكوروكو يوم الإثنين 22 ابريل الجاري إلى عين المكان بغابة كوروكو، حيث تم البحث عن القرد وتحديد موقعه، فقام الفريق بتخدير القرد وإسعافه من خلال إزالة الحبل المتواجد على مستوى العنق والذي أحدث له أضرارا في عنقه.

وبعد تقديم العلاجات الأولية في الموقع، اتضح للفريق التقني أن حالته لا تسمح بإطلاقه في المجال الطبيعي في الحال، فتم نقله إلى مؤسسة خاصة بعناية الحيوانات بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه و الغابات لتلقي العلاجات اللازمة، بعد ذلك ستتم تقييم حالته الصحية لاتخاد قرار إعادة إطلاقه بالمجال الطبيعي أو الاحتفاظ به بالمؤسسة لاكتمال العلاج.

2024-04-25 / 16:26
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