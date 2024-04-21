“تفكير خردة ” .. الاتحاد الجزائري يقتني أقمصة جديدة لنهضة بركان!!

عن هبة سبور

أوردت صحيفة “النهار” الجزائرية تصريحا لوليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يقول فيه بأنه تم اقتناء أقمصة جديدة لنهضة بركان، من أجل تأمين خوض مباراته ضد إتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتابع صادي، في التصريح ذاته، بأنه حتى وإن خاض نهضة بركان مباراة اليوم بالأقمصة الجديدة، فإن الاتحاد الجزائري يرفض لعب اتحاد العاصمة مباراة الإياب أمام الفريق المغربي بأقمصة تحمل خريطة المغرب كاملة.

ولم تقف تصريحات رئيس “الفاف” عند هذا الحد، حيث هدد الرجل نفسه، حسب الصحيفة الجزائرية، باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (طاس)، في حال عدم إنصاف الموقف الجزائري من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ومعلوم أن الجمارك الجزائرية قامت باحتجاز اقمصة فريق نهضة بركان في مطار هواري بومدين بسبب حملها لخريطة المغرب، بعدما تم احتجاز مكونات الفريق المغربي لعدة ساعات داخل المطار بسبب خريطة بلادنا.