“تفكير خردة ” .. الاتحاد الجزائري يقتني أقمصة جديدة لنهضة بركان!!

2024-04-21 / 17:22
0

عن هبة سبور

أوردت صحيفة “النهار” الجزائرية تصريحا لوليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يقول فيه بأنه تم اقتناء أقمصة جديدة لنهضة بركان، من أجل تأمين خوض مباراته ضد إتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتابع صادي، في التصريح ذاته، بأنه حتى وإن خاض نهضة بركان مباراة اليوم بالأقمصة الجديدة، فإن الاتحاد الجزائري يرفض لعب اتحاد العاصمة مباراة الإياب أمام الفريق المغربي بأقمصة تحمل خريطة المغرب كاملة.

ولم تقف تصريحات رئيس “الفاف” عند هذا الحد، حيث هدد الرجل نفسه، حسب الصحيفة الجزائرية، باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (طاس)، في حال عدم إنصاف الموقف الجزائري من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ومعلوم أن الجمارك الجزائرية قامت باحتجاز اقمصة فريق نهضة بركان في مطار هواري بومدين بسبب حملها لخريطة المغرب، بعدما تم احتجاز مكونات الفريق المغربي لعدة ساعات داخل المطار بسبب خريطة بلادنا.

2024-04-21 / 17:22
0

مقالات ذات صلة

جياني إنفانتينو : المغرب أصبح قوة عالمية في مجال…

2024-04-21 / 17:09

أمين عدلي: “تحقيق الثلاثية سيكون أمرا رائعا”

2024-04-21 / 16:08

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل “مواجهة الكلاسيكو”

2024-04-21 / 16:02

المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على بعد خطوة…

2024-04-21 / 12:48

ماراطون الرباط الدولي.. العداءة المغربية رحمة الطاهري تحرز اللقب

2024-04-21 / 11:53

البطولة الاحترافية..اتحاد طنجة يفوز على ضيفه الفتح الرياضي

2024-04-20 / 20:53

رئيس اتحاد الكرة الجزائري : الملف طوي ونتوقع أن…

2024-04-20 / 20:33

“الكاف” ينتصر لنهضة بركان ويلزم سلطات الجزائر الافراج عن…

2024-04-20 / 18:13

منخرطو نهضة بركان يستنكرون استفزازت السلطات الجزائرية

2024-04-20 / 14:33

السلطات الجزائرية تتدخل بالقوة لإخراج طاقم النهضة البركانية من…

2024-04-19 / 22:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى