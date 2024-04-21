انزكان : نقل ثلاث أطفال للمستشفى هاجمهم قط ” مسعور”

علمت ” هبة بريس ” عن نقل ثلاث أطفال تعرضوا لهجوم قط ” مسعور” إلى المستشفى المحلي، اليوم الأحد 21 أبريل الجاري ، من اجل تلقي العلاجات الضرورية .

وكان الأطفال الثلاثة ، قد باغتهم القط ” المسعور ” بحي أزرو بمدينة ايت ملول ، مما اصاب عائلاتهم بالهلع وكذلك سكان الحي ، وهو ما عجل حضور السلطات المحلية ومكتب حفظ الصحة إلى المكان ، ومحاصرة ” القط” ونقله وفق عملية تحييد الخطر .

وطالب السكان بضرورة شن حملة لمكتب حفظ الصحة، من اجل احتجاز القطط الضالة والكلاب ، مخافة ان يكون الخطر لازال قائما، كما ان شيوع الخبر بين الناس ، جعل الحيطة والحذر تعم ارجاء الأحياء المجاورة لمكان وقوع الحادث.