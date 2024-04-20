البطولة الاحترافية..اتحاد طنجة يفوز على ضيفه الفتح الرياضي

2024-04-20 / 20:53
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فاز فريق اتحاد طنجة على ضيفه الفتح الرياضي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم الدورة الـ 26 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدفي اتحاد طنجة الحجي ماديك كاني (د 27)، واسماعيل خافي (د 78 ض ج)، فيما وقع للفتح الرياضي حمزة هانوري (د 36).

وعقب هذه النتيجة، رفع اتحاد طنجة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ11، فيما ظل الفتح الرياضي في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

2024-04-20 / 20:53
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