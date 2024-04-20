الشذ.وذ الجنسي وراء محاولة قتل شاب بطعنة سكين في مديونة

تعرض شاب لضربة بواسطة سكين من الحجم الكبير،يوم امس الجمعة ، أسفرت عن تمزيق بطنه، ولازال الضحية يرقد بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وقالت مصادر مقربة، في تفاصيل الحادث، أن المشتبه فيه حاول استدراج الضحية لممارسة الشذوذ وبعدما رفض الخضوع له لإفراغ نزواته استدل سكينا من الحجم الكبير كان يتحوز عليه و وجه ضربة قوية مزقت بطن الضحية.

وأضافت مصادرنا أن الضحية سقط أرضا قرب المكتب الوطني للكهرباء وحضرت عناصر الشرطة المحلية على الفور وتم توقيف المشتبه فيه واقتياده نحو مقر مفوضية الشرطة وتم ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

فيما تم نقل الضحية الذي لازال يرقد بالمستشفى الجامعي ابن رشد بين الحياة والموت، في انتظار معرفة حالته الصحية ليتم ترتيب الآثار القانونية.