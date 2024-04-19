البيضاء : اتهام ” استاذة” بتعنيف تلميذها بواسطة ” سلك”

تفجرت بمنطقة مديونة بولاية الدار البيضاء ، قضية اتهام ” استاذة ” بإحدى المؤسسات التعليمية ، بتعنيف تلميذها بواسطة سلك كهربائي تستعمله بين الفينة والأخرى لضرب التلاميذ.

وأظهرت مجموعة من الصور آثار التعذيب بادية على جلد التلميذ الضحية،مما جعل ولي أمره يلجأ للمصالح الأمنية للتقدم بشكاية في الموضوع ضد الأستاذة المشتبه في تورطها في الإعتداء على تلميذها .

وأكدت مصادرنا أن ولي أمر التلميذ سجل شكايته لدى المصالح الأمنية في انتظار إتمام المسطرة فور الإدلاء بشهادة طبية تحدد مدة العجز البدني.

وأضافت مصادرنا أن ولي أمر التلميذ تقدم بشكاية شفوية لمدير المؤسسة كما أخبر المديرية الاقليمية للتعليم بمديونة بشكايته،واستمع مدير المؤسسة لمجموعة من التلاميذ الذين يدرسون مع الضحية .

واستنكر ولي أمر التلميذ سلوك الأستاذة المتهمة مطالبا بإنصاف ابنه ، ومحاسبة الأستاذة على افعالها .