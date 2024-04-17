حجز أسلحة صيد خلال احباط عملية قنص غير قانونية بشتوكة

تمكن اعوان تابعون لمديرية المياه والغابات بإقليم اشتوكة ايت باها، من ضبط مخالفات قانونية وانتهاكات لفترة حظر القنص، واستهداف الاصناف المحمية بمنطقة سبت ايت ميلك قيادة مولاي حسن الادريسي بنفس الإقليم .

وعلمت “ هبة بريس” في هذا الاطار، ان مصالح المياه والغابات تمكنت فجر اليوم الأربعاء ، من حجز بندقية صيد لدى مخالفين اثناء ممارستهم للقنص بمنظقة محظورة.

وكانت دورية روتينية قد شككت في تواجد سيارة بمنطقة غابوية، وبعد تفتيش حمولتها تم العثور على سلاح ناري وكذلك طريدة .

الكمية وجدت بحوزة شخصين ، تم تحرير مخالفات في افق اتخاذ المتعين قانونا في حقهم.