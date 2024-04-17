حجز أسلحة صيد خلال احباط عملية قنص غير قانونية بشتوكة

2024-04-17 / 15:38
0

تمكن اعوان تابعون لمديرية المياه والغابات بإقليم اشتوكة ايت باها، من ضبط مخالفات قانونية وانتهاكات لفترة حظر القنص، واستهداف الاصناف المحمية بمنطقة سبت ايت ميلك قيادة مولاي حسن الادريسي بنفس الإقليم .

وعلمت “ هبة بريس” في هذا الاطار، ان مصالح المياه والغابات تمكنت فجر اليوم الأربعاء ، من حجز بندقية صيد لدى مخالفين اثناء ممارستهم للقنص بمنظقة محظورة.

وكانت دورية روتينية قد شككت في تواجد سيارة بمنطقة غابوية، وبعد تفتيش حمولتها تم العثور على سلاح ناري وكذلك طريدة .

الكمية وجدت بحوزة شخصين ، تم تحرير مخالفات في افق اتخاذ المتعين قانونا في حقهم.

2024-04-17 / 15:38
0

مقالات ذات صلة

إدارة سجن طانطان تكشف حقيقة “إضراب سجين عن الطعام…

2024-04-17 / 17:32

سيدي افني: اعتقال سيدة بعد تخليها عن ” رضيعتها”…

2024-04-17 / 17:18

وجدة .. مسيرة احتجاجية لأطر المركز الإستشفائي الجامعي

2024-04-17 / 16:15

وزارة الصحة: حوالي 3000 مصاب بمرض الهيموفيليا في المغرب

2024-04-17 / 15:12

صفرو.. تبادل العنف بالسلاح الأبيض يجر 3 أشخاص للاعتقال

2024-04-17 / 12:08

ابتدائية زاكورة تتابع باتر أطراف حمار في حالة سراح…

2024-04-17 / 11:54

ميناء بني انصار.. إحباط محاولة إدخال أسلحة غير مرخصة…

2024-04-17 / 11:00

أحدهما لبناني.. قرصنة المكالمات الهاتفية تجر شخصين للاعتقال ببركان

2024-04-17 / 10:18

طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-04-17 / 09:05

في قضية الق..تيل” بدر ” .. “كرونولوجيا” واقعة دهس…

2024-04-16 / 23:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى