النصيري يقود إشبيلية للفوز أمام لاس بالماس

قاد المغربي يوسف النصيري والبديل البلجيكي دودي لوكيباكيو فريق إشبيلية، إلى الفوز على مضيفه لاس بالماس بثنائية نظيفة الأحد، ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح إشبيلية التسجيل في الشوط الأول عبر رأسية المهاجم النصيري في الدقيقة 43، قبل أن يضاعف البديل لوكيباكيو النتيجة في الدقيقة 90+3.

وعرفت المباراة طرد مدافع لاس بالماس ساوول كوكو، بالبطاقة الحمراء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “VAR” في الدقيقة السادسة، عقب ارتكابه خطأ على الصربي نيمانيا غوديل.