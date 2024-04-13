بفيديو كليب مميز.. الدوزي يطلق جديده الفني “الباشا”

أصدر النجم دوزي أغنيته الجديدة بعنوان “الباشا” على قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، والتى يقدم خلالها ستايل جديد من الأغاني الإيقاعية.

وتعتبر أغنية “الباشا” أول عمل فني لــ “دوزي” هذا العام، حيث اختار ان تكون كلمات الأغنية بلهجة بيضاء فكلمة الباشا متداولة في العالم العربي، وقد تعاون من خلالها على مستوى الكلمات مع مجموعة كتاب الكلمات من بينهم عبد القادر دوزي ، منصف الخصيمي ، محمد اليوسفي أما على مستوى الألحان فقد تعامل مع كل من ياسين الجديع ومحمد اليوسفي و من توزيع وليد الفضيلي، وتم تسجيلها في استوديوهات بين بلجيكا وإنجلترا والمغرب.

كما اختار الدوزي أن يكون سفيرا للسياحة في المغرب من خلال تصوير فيديو كليب الأغنية بمجموعة من المدن المغربية من بينها الرباط و مرزوكة و وارزازات و طنجة من أجل إبراز التنوع الثقافي و السياحي للمغرب ليكون بدالك الفيديو كليب من بين أكبر الإنتاجات الفنية، وهو من إنتاج الشركة الرائدة اتصالات المغرب التي ساهمت بكل الوسائل من أجل إنجاح هذا العمل الفني المتكامل، وقد اختار الدوري تصوير الفيديو كليب مع المخرج المغربي عبد الرفيع العبديوي، الذي سبق للدوزي التعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا.

وتعتبر أغنية “الباشا ” اول أغاني ميني ألبوم دوزي الجديد، الذي استغرق أكثر من سنتين من التحضيرات ليكون عودة قوية للساحة الفنية المغربية و العربية، و يتضمن مجموعة من الأغاني التي سيتم طرحها بشكل منفرد على فترات.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الدوزي يستعد، لجولة فنية تشمل عدة دول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا وكندا لإحياء مجموعة من السهرات الفنية .