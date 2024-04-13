بعد غياب طويل.. الممثل أنس الباز يخلق الجدل بتصريحات ” مستفزة “

2024-04-13 / 13:03
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رباب نوي – هبة بريس

أثار الفنان أنس الباز موجة غضب واسعة في الوسط الفني، وذلك بعد خروجه في بث مباشر على منصة تيك توك، يوجه اتهامات خطيرة للمخرجين المغاربة.

وعزى الباز سبب غيابه في الفترة الأخيرة عن الشاشة المغربية، وخصوصا في شهر رمضان المبارك، إلى عدم
استدعائه من طرف المخرجين.

وفي هذا السياق، فجر الباز حقائق اعتبرها البعض خطيرة وتمس بسمعة الفنانات المغربيات، وذلك باتهامه بتغييب الكفاءة واعتماد معايير أخرى في اختيار البروفايلات، والتي نترفع عن الخوض فيها احتراما لقرائنا.

هذا، وجرت تصريحات الباز عليه وابلا من الانتقادات، خصوصا من قبل زميلاته، اللواتي عبرن عن استيائهن من خوضه في أعراضهن دون حجة أو دليل.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنان أنس الباز أفل نجمه بعد غيابه الطويل عن الساحة الفنية، بعد واقعة طلاقه.

2024-04-13 / 13:03
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