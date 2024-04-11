بني نصار .. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2024-04-11 / 13:38
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع الجمارك بمركز بني نصار، أمس الأربعاء، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز 1431 قرصا طبيا مخدرا كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.

وذكر مصدر أمني أن عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق كانت قد أسفرت عن ضبط مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 سنة، مباشرة بعد وصولها قادمة من مدينة مليلية، وبحوزتها تم حجز 1431 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية.

2024-04-11 / 13:38
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