تفاصيل العثور على رأس جثة زوج الفنانة ريم فكري + “فيديو”

2024-04-09 / 10:10
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تمكنت فرقة للغطاسين، يوم إمس الإثنين، من العثور على رأس جثة زوج الفنانة ريم فكري.

وعثرت الغطاسين التابعين لجمعية الغوص الإغاثة التطوعي، على رأس جثة زوج الفنانة ريم فكري، بواد أبي رقراق، بعد 4 أيام متتالية من البحث.

وفي تصريح لهبة بريس، أكد أحد الغطاسين، أنهم قرروا التطوع للبحث عن جثة الراحل، بعد متابعتهم لفيديوهات وتصريحات عائلته التي وجهت نداءها لكافة المغاربة لمساعدتها على العثور على جثة ابنها ودفنه.

وأضاف ذات المتحدث، أنهم بادروا للبحث عن جثة الراحل بالمكان الذي حدده المجرمون للمصالح الأمنية، حيث نجحوا في العثور على رأس الجثة داخل كيس بلاستيكي بعد 4 أيام من البحث المتواصل.

باقي التفاصيل في الفيديو التالي:

2024-04-09 / 10:10
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