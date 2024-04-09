السعودية.. شخص يلقي بنفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام

وثق مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية، سقوط شخص من المسجد الحرام في مكة المكرمة، بينما تجمع حوله ضيوف بيت الله.

و كشف الأمن العام في بيان عبر حسابه في منصة “إكس”، مبينا أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام باشرت الواقعة.

ولفت إلى أن الشخص المعني الذي ظهر في الفيديو ملقى على الأرض، كان قد ألقى نفسه من الأدوار العلوية للمسجد.

وأكد في بيانه أن تم نقل الشخص إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستكمال الإجراءات اللازمة.

ولم تتضح بعد ملابسات الواقعة وأسبابها.