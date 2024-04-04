“بسبب اتفاق حول ميناء”.. الصومال يطرد سفير إثيوبيا

قال مسؤولان صوماليان لـ”رويترز”، إنّ بلادهما طردت سفير إثيوبيا اليوم الخميس، وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وأخرى في إقليم أرض الصومال، بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء.

ووافقت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، على مذكرة تفاهم في الأول من يناير كانون الثاني لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترًا في أرض الصومال، وهي منطقة شمالية يقول الصومال إنها تابعة له رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.

وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت الاعتراف المحتمل بأرض الصومال في المقابل، ما قوبل برفض من مقديشو وأثار مخاوف من أن يزيد الاتفاق من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.