عنَّفت طفلتها وأصابتها بحروق في جسدها.. الأمن يعتقل سيدة بالبيضاء

2024-04-03 / 12:41
3

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه في تورطها في تعريض ابنتها القاصر البالغة من العمر 07 سنوات للإيذاء العمدي.

وكانت دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه فيها بصدد تعنيف ابنتها القاصر بالشارع العام، حيث تبين من خلال المعاينات الأولية أن الضحية تحمل آثار حروق وكدمات بمختلف مناطق جسدها، والتي تشير المعطيات الأولية إلى تسبب والدتها فيها بشكل عمدي، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها.

كما مكنت الأبحاث أيضا من تحديد هوية شخص ثان وتوقيفه ، وهو من معارف الأم المشتبه فيها، والذي يشتبه في تورطه في التحرش بالضحية والمشاركة في تعنيفها.

ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك قصد رصد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهما.

2024-04-03 / 12:41
3

مقالات ذات صلة

جرسيف.. الأمن يوقف مواطنا هولنديا مبحوث عنه دوليا

2024-04-03 / 11:39

السينغال.. تعيين عثمان سونكو رئيسا للوزراء

2024-04-03 / 10:50

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-04-03 / 09:11

وجدة .. إقبال منقسم بين الفضاءات التجارية الكبرى والأسواق

2024-04-03 / 00:32

بنعلي : تفعيل الروافع المالية شرط لبلوغ الحياد الكربوني

2024-04-02 / 23:43

زلزال الحوز : عملية إعادة البناء متواصلة بعزيمة وإصرار

2024-04-02 / 22:35

برلمانية تسائل الحكومة عن الانعكاس المالي لوقف استيفاء رسم…

2024-04-02 / 21:21

بنسعيد ..السياحة الثقافية دعامة لتنويع العرض السياحي الوطني

2024-04-02 / 20:15

انهيار جزئي يقطع الطريق الجهوية 509 بالحسيمة ( صور)

2024-04-02 / 18:16

تسجيل طلبات استيراد الأغنام إلى غاية 5 أبريل الجاري

2024-04-02 / 18:06

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى