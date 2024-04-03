مصحة خاصة “تطرد” الفنانة عائشة ماهماه.. ووزارة الثقافة تتكفل بعلاجها

قررت وزارة الثقافة، التكفل بعلاج الفنانة عائشة ماهماه، بعد تعرضها للطرد من طرف مصحة خاصة.

وأكد مصدر خاص، أن الوزارة وبتنسيق مع المكتب الوطني لحقوق المؤلف تواصلت مع الفنانة عائشة ماهماه، لمتابعة وضعها الصحي والتكفل بمصاريف علاجها.

وتعاني الفنانة عائشة ماهماه من مشكل صحي على مستوى القلب يستدعي تدخلا جراحيا مستعجلا.

وكانت ماهماه قد كشفت عن تعرضها للطرد من طرف مصحة خاصة بسبب عدم توفرها على “شيك ضمان”.