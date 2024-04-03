مصحة خاصة “تطرد” الفنانة عائشة ماهماه.. ووزارة الثقافة تتكفل بعلاجها

2024-04-03 / 09:50
5

قررت وزارة الثقافة، التكفل بعلاج الفنانة عائشة ماهماه، بعد تعرضها للطرد من طرف مصحة خاصة.

وأكد مصدر خاص، أن الوزارة وبتنسيق مع المكتب الوطني لحقوق المؤلف تواصلت مع الفنانة عائشة ماهماه، لمتابعة وضعها الصحي والتكفل بمصاريف علاجها.

وتعاني الفنانة عائشة ماهماه من مشكل صحي على مستوى القلب يستدعي تدخلا جراحيا مستعجلا.

وكانت ماهماه قد كشفت عن تعرضها للطرد من طرف مصحة خاصة بسبب عدم توفرها على “شيك ضمان”.

2024-04-03 / 09:50
5

مقالات ذات صلة

بسبب “الكاميرا الخفية”.. غاني يعتذر من جمهوره

2024-04-03 / 11:26

رغم تواجدها في السجن.. دنيا باطما تحتفل بعيد ميلادها

2024-04-02 / 11:11

هل انفصلت الفنانة صفاء حبيركو عن زوجها؟

2024-04-02 / 10:35

سحر الصديقي: “أنا ضد التعدد وأعتبره إهانة للمرأة”

2024-04-02 / 09:48

صورة تجمع عائشة عياش وياسين بونو تشعل “السوشيال ميديا”

2024-04-01 / 15:06

بسبب “التشهير” و”إشاعات أسباب خلافه مع الجم”.. البخاري يهدد…

2024-04-01 / 13:28

الفنانة المصرية إسعاد يونس تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي

2024-04-01 / 12:13

الموت يفجع النجمة اللبنانية سيرين عبد النور في والدتها

2024-04-01 / 09:50

تسقيف سن إجراء مباريات التعليم يخلق نقاش جديد بين…

2024-03-30 / 21:24

سعاد النجار تعطي إنطلاقة مؤسسة محمد البسطاوي للفنون الدرامية

2024-03-30 / 16:24

‫5 تعليقات

  1. و لماذا شيك الضمان لا زال معمول به في المصحات رغم اعلان وزارة الصحة أن التعامل بالشيك أصبح ممنوعا.اين هو التطبيق؟أين المحاسبة؟ أم أن هناك فقط الشفوي

    رد

  5. الوزارة التي كان عليها التدخل هي وزارة العدل، لتطبق القانون على هذه المصحة التي تخرق القانون، بما أن التعامل بشيك الضمان ممنوع.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى