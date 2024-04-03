مصحة خاصة “تطرد” الفنانة عائشة ماهماه.. ووزارة الثقافة تتكفل بعلاجها
قررت وزارة الثقافة، التكفل بعلاج الفنانة عائشة ماهماه، بعد تعرضها للطرد من طرف مصحة خاصة.
وأكد مصدر خاص، أن الوزارة وبتنسيق مع المكتب الوطني لحقوق المؤلف تواصلت مع الفنانة عائشة ماهماه، لمتابعة وضعها الصحي والتكفل بمصاريف علاجها.
وتعاني الفنانة عائشة ماهماه من مشكل صحي على مستوى القلب يستدعي تدخلا جراحيا مستعجلا.
وكانت ماهماه قد كشفت عن تعرضها للطرد من طرف مصحة خاصة بسبب عدم توفرها على “شيك ضمان”.
5 تعليقات
و لماذا شيك الضمان لا زال معمول به في المصحات رغم اعلان وزارة الصحة أن التعامل بالشيك أصبح ممنوعا.اين هو التطبيق؟أين المحاسبة؟ أم أن هناك فقط الشفوي
بالشفاء العاجل للفنانة القتدرة عائشة ماه ماه ..
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما..
شكرا لوزارة الثقافة على هذا التدخل لإنقاذ حياة الممثلة ماه ماه ..
الوزارة التي كان عليها التدخل هي وزارة العدل، لتطبق القانون على هذه المصحة التي تخرق القانون، بما أن التعامل بشيك الضمان ممنوع.