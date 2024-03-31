السيول تغمر إقليم تطوان والسلطات تستعين بقوارب لانقاذ المحاصرين( صور)

2024-03-31 / 16:29
0

يشهد إقليم تطوان منذ أمس السبت على غرار باقي مدن شمال المملكة، سيولا جارفة أغرقت الطرقات والمنازل، إثر الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة والتي لازالت تتهاطى الى حدود كتابة هذه الأسطر

وغمرت السيول عددا من الأحياء والشوارع وقطع الطرق، وتعطيل حركة المرور بها، ما خلف حالة من الاستنفار وسط المدينة، ونواحيها، في محاولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وتسببت الأمطار الطوفانية وفق مصادر محلية؛ في فيضان وادي جماعة السحتريين، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخل مساكنهم ما تطلب تدخل الوقاية المدنية والاستعانة بالقوارب لإنقاذ العالقين.

2024-03-31 / 16:29
0

مقالات ذات صلة

أمطار مارس بسطات…لجانُ تفتيش تفضح واقع البنية التحتية” صور”

2024-03-31 / 16:42

المغاربة يخرجون في عشرات الوقفات الحاشدة تضامنا مع غزة

2024-03-31 / 15:16

الجديدة.. حجز حوالي 1,3 طن من المنتجات غير الصالحة…

2024-03-31 / 15:04

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-03-31 / 14:25

دراسة …. هذه هي نسبة ” الفساد” بالمغرب

2024-03-31 / 12:17

إعلانات على “فيسبوك” تقود إلى حجز أدوية مهربة بمراكش

2024-03-31 / 11:30
طقس

طقس الأحد.. نزول زخات مطرية مهمة مصحوبة برياح قوية

2024-03-31 / 09:25

اخر مستجدات الانتخابات الأمريكية .. احتدام الصراع بين بايدن…

2024-03-30 / 22:37

جريدة الشروق تسرق صورة عائلة مغربية” تطوانية” وتدعي أنها…

2024-03-30 / 22:30

تسقيف سن إجراء مباريات التعليم يخلق نقاش جديد بين…

2024-03-30 / 21:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى