فرنسا تطالب بالجيش لتأمين دورة الألعاب الأولمبية

2024-03-29 / 18:21
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كشفت مصادر فرنسية حكومية، اليوم الجمعة، عن مطالبة نادرة وجهتها باريس إلى نحو 45 دولة أجنبية، ضمن استعداداتها لإقامة دورة الألعاب الأولمبية.

وطلبت فرنسا من الدول الأجنبية المساهمة بعدة آلاف من العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين، للمساعدة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس هذا الصيف

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول عسكري فرنسي قوله: “السياق الأمني خاصة في الأسابيع القليلة الماضية، يعني أن هناك يقظة شديدة فيما يتعلق بتأمين هذه الألعاب الأولمبية”.

ومن المألوف دعوة الشرطة الأجنبية للمساعدة في التعامل مع وجود أعداد كبيرة من الزوار خلال الفعاليات الرياضية الدولية، لكن من النادر طلب مساعدة عسكرية

وتعتزم فرنسا نشر نحو 45 ألفا من أفراد الشرطة وقوات الأمن، و20 ألفا من أفراد شركات الأمن الخاصة، وحوالي 15 ألفا من العسكريين كل يوم لتأمين الحدث، الذي سيقيم خلاله الملايين من عشاق الرياضة والسائحين في البلاد لعدة أسابيع في ذروة فصل الصيف.

2024-03-29 / 18:21
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