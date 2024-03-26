سليمان الريسوني

“الفيدرالية الدولية للصحافيين”… محاكمات الريسوني “غير عادلة”

2024-03-26 / 16:59
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وصفت “الفيدرالية الدولية للصحافيين”، محاكمات الصحفي المعتقل منذ 22 ماي 2020، “بغير عادلة”، وطالبت بإطلاق سراحه.

جاء ذلك في رسالة توصلت بها خلود المختاري، زوجة الصحفي المعتقل، تحمل توقيع رئيسة فيدرالية الصحفيين الفرنسية دومنيك براداليي.

ووفقًا للمراسلة الخاصة التي وجهتها رئيسة “الفيدرالية الدولية للصحافيين”، لخلود المختاري في 21 فبراير الماضي، فإن المنظمة استندت في رأيها حول سليمان الريسوني ومحاكمته، على ما جاء في تقرير الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والذي اعتبر اعتقال الريسوني كونه اعتقال تعسفي، وطالب بإطلاق سراحه فورا.

وحسب نفس الرسالة فإن مسار ترافع الفدرالية من أجل سليمان بدأ من داخل المغرب ، عندما اجتمعت رئيسة الفدرالية مع نقابة الصحافيين المغاربة، على هامش الجلسة الافتتاحية لآخر مؤتمر لهذه النقابة عقد في سبتمبر 2023 ، وقالت الرسالة إن رئيسة الفدرالية قالت أمام أعضاء النقابة المغربية بأن الريسوني لم يتمتع بمحاكمة عادلة.

2024-03-26 / 16:59
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