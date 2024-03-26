بنسعيد يستقبل عبد الهادي بلخياط ويؤكد: “أبواب الوزارة ستبقى دوما مفتوحة”

استقبل وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عميد الأغنية المغربية، الفنان عبدالهادي بلخياط.

ونشئ بنسعيد على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” صورا رفقة عبد الهادي بالخياط، معلقا عليها بالقول: “استقبلت صباح هذا اليوم عميد الأغنية المغربية، الفنان والمطرب عبدالهادي بلخياط وذلك من أجل الاطمئنان على صحته وتبادل أطراف الحديث معه”.

وأضاف “أكدت له أن أبواب الوزارة ستبقى دوما مفتوحة أمامه وأمام كل أعمدة الفن المغربي وأهرامه.”