أمريكا.. سفينة حاويات تصطدم بأحد أعلى الجسور في العالم وتتسبب في انهياره

2024-03-26 / 13:13
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انهار جسر فرانسيس سكوت كي، الذي يعتبر من أعلى الجسور في العالم بارتفاع يصل إلى 9000 قدم، أو ما يعادل 2.7 كيلومتر، في ولاية ماريلاند الأميركية بعد اصطدام سفينة حاويات بالجسر، مما أسفر عن مشهد مثير للهيكل الضخم وهو ينحني وينهار في نهر باتابسكو.

وأظهرت مقاطع فيديو، لحظة اصطدام السفينة بالجسر في بالتيمور، حيث تحطم الهيكل الفولاذي الضخم بسبب القوة الهائلة للاصطدام، وذلك قبل الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا جراء الحادث، إلا أن من المعروف أن حركة المرور كانت نشطة على الجسر في وقت وقوع الحادث.

2024-03-26 / 13:13
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