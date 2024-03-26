بتهم الفساد.. السجن مدى الحياة لرئيس الاتحاد الصيني السابق لكرة القدم

تم الحكم على تشين شيويوان، الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، بالسجن مدى الحياة بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء، أن محكمة في إقليم هوبي بوسط الصين، كشفت أن تشين استغل المناصب التي شغلها في الفترة ما بين عامي 2010 و2023 للتأثير على منح مشاريع، وفي المقابل تلقى رشاوى تزيد قيمتها عن 81 مليون يوان (11.42 مليون دولار).

أضافت الوكالة أن المحكمة قضت بأن تشين “أضر بشدة بنظام المنافسة العادلة وألحق ضررا هائلا بالرياضة”.

وتم الإعلان عن إجراء تحقيقات مع تشين لأول مرة في فبراير 2023، وتم توجيه التهم إليه في سبتمبر الماضي.

وينظر إلى هذه القضية على أنها انتكاسة أخرى لكرة القدم الصينية.

ويعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ من عشاق كرة القدم المتحمسين، حيث يرغب في جعل بلاده إحدى القوى العظمى في عالم الساحرة المستديرة.

لكن منتخب الصين تأهل مرة وحيدة فقط لنهائيات كأس العالم للرجال، وكثيراً ما تعرض مشهد كرة القدم في البلاد لمزاعم الفساد في السنوات الأخيرة، ومن بين المشتبه بهم لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق ومدرب المنتخب الصيني المؤقت لي تي.