هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر تضرب “أكويلا “الإيطالية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على سلم ريختر اليوم بلدة” بيتسولي بمحافظة” لاكويلا وسط إيطاليا .

وأوضح المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن الهزة وقعت مساء اليوم محددا مركزها على بعد ثمانية كيلومترات من وسط البلدة.

وذكرت السلطات الإيطالية أن الهزة لم تتسبب في أي ضرر كبير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قوتها دفعت بعض السكان للفرار من منازلهم إلى الشوارع.

يذكر أن إيطاليا تقع عند تقاطع فالقين انهداميين مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الأوروبية عرضة لأخطار الزلازل والبراكين.