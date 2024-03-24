لاعبو أمل العروي يتعرضون للضرب من طرف لاعبي وداد صفرو

لاعبو أمل العروي يتعرضون للضرب من طرف لاعبي وداد صفرو

2024-03-24 / 22:34
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تعرض لاعبو أمل العروي لإعتداء خطير من طرف لاعبي وداد صفرو، بعد نهاية المباراة التي جمعت الطرفين، اليوم الاحد بالملعب البلدي لصفرو، لحساب لقاءات بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الشرقي.

وتعود تفاصيل الواقعة للحظة إنتهاء المباراة بفوز فريق أمل العروي بثلاثة أهداف لواحد، حيث قام لاعبو فريق الوداد الصفريوي بالهجوم على لاعبي الفريق الزائر بطريقة وحشية.

وتعرض لاعبو فريق أمل العروي لإعتداءات خطيرة بعد صافرة النهاية، أمام انظار الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات، كما دخل بعض مسؤولي فريق الوداد الصفريوي بدورهم في هذه الحرب بعدما قاموا بدورهم بالاعتداء على لاعبي الفريق الزائر.

وينتظر أن يتعرض فريق الوداد الصفريوي لعقوبات ثقيلة عقب هذه الأحداث غير الرياضية والخطيرة التي تسبب فيها لاعبوه، بعدما دفعتهم مرارة الخسارة بالميدان للإعتداء على مكونات الفريق الزائر.

2024-03-24 / 22:34
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