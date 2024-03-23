ياسين عدلي يكشف اسباب اختياره للعب مع فرنسا على حساب الجزائر

ياسين عدلي يكشف اسباب اختياره للعب مع فرنسا على حساب الجزائر

2024-03-23 / 17:05
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كشف ياسين عدلي، لاعب وسط ميلان، اليوم السبت، عن سر رفضه تمثيل منتخب الجزائر، واختيار اللعب لمنتخب فرنسا.

وكانت الجزائر على استعداد لاستدعاء عدلي، بعد رحيل المدرب جمال بلماضي واستبداله بالمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، لكن اللاعب تمسك بحلمه بتمثيل منتخب فرنسا.

وقال عدلي، في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “اخترت فرنسا للبقاء في المستوى العالمي، لقد تحدثت مع المدرب جمال بلماضي من قبل وكانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف: “بلماضي كان معجبا بي للغاية، لكن الوضع أصبح معقدا بعد رحيله”.

واختتم: “أشجع الجزائر بكل تأكيد، ولكن كلاعب أفضل تمثيل منتخب فرنسا”.

ورحل جمال بلماضي، عن تدريب منتخب الجزائر، بعد وداع كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار من دور المجموعات، وحل بدلا منه السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

2024-03-23 / 17:05
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