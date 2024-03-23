هجوم موسكو.. اعتقال 11 شخصا وارتفاع أعداد الق.تلى

2024-03-23 / 11:10
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين، السبت، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا، في أعقاب هجوم قرب موسكو الجمعة أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقالت الوكالة إن 4 منهم ضالعون في الهجوم على نحو مباشر، ونقلت الوكالة عن الكرملين القول إن العمل جار لرصد المزيد من المتواطئين.

ومن جهة أخرى، أعلنت لجنة تحقيقات روسية عن ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 93.

وكان ألكسندر خينشتين، العضو في مجلس النواب الروسي، قد أعلن قبل ساعات على تيليغرام، أن اثنين من المشتبه ضلوعهم في تنفيذ هجوم قرب موسكو أسفر عن سقوط قتلى ومصابين تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات.

وأضاف أن مشتبها بهم آخرين فروا على الأقدام إلى غابة قريبة.

2024-03-23 / 11:10
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